يوسف: أشكر لاعبي الاتحاد وأنتظر المزيد في لقاء العودة أمام العربي

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، سعادته للفوز على العربي الكويتي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، وانتهت بفوز الأول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال يوسف في تصريحاته عقب انتهاء المباراة:"أشكر اللاعبين على مجهودهم خلال اللقاء و أنتظر منهم المزيد في لقاء العودة".

وأضاف:" لازلنا فى بداية الموسم، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تفاهمًا كبيرًا بين اللاعبين".

وأكمل:"نجحنا في حصد 3 نقاط ثمينة، على الرغم من سوء أرضية الملعب وكذلك درجة الحرارة التي كانت بمثابة عامل سلبي وأثرت على اللاعبين".

ومن المنتظر أن يستضيف الاتحاد نظيره الكويتي في مباراة الإياب من الدور 32 يوم 27 من سبتمبر المقبل، على ملعب الإسكندرية.