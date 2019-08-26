وزير الخارجية الألماني يحث على النقاش بشأن مواصلة مهمة العراق

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على إدارة نقاش حول مواصلة مهمة القوات الألمانية في العراق.

وقال ماس، اليوم الاثنين خلال افتتاح المؤتمر السنوي للسفراء في وزارة الخارجية الألمانية ببرلين، إنه لا يمكن التظاهر "كما لو أن الكثير من الأمور لم تتغير في المنطقة خلال العام الماضي"، داعيا إلى مراجعة كل القرارات المتخذة بشأن هذه المهمة مجددا.

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد "داعش" حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق. ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 أكتوبر القادم. وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة. وتم اتخاذ قرار خلال التمديد الأخير للمهمة -بحث من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم- بإنهاء مهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود في ذلك الموعد.

وكان البرلمان الألماني وافق على دعم فرنسا والتحالف الدولي لمكافحة داعش عسكريا عقب الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر عام 2015. وترى الحكومة الألمانية حاليا أنه يتعين الحيلولة دون تشكيل متطرفي داعش المهزومين عسكريا الآن معاقل جديدة لهم في العراق.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "نعلم جميعا أن النقاشات التي تدور في ألمانيا عن تحمل المزيد من المسؤولية غير سهلة على الإطلاق. وأنا سعيد بأننا لا نجعل مشاركة الجيش الألماني في مهام أمرا سهلا"، مؤكدا ضرورة احترام قرارات البرلمان، لكن مع إعادة التفكير فيها ومراجعتها وتغييرها حال تطلب الأمر ذلك.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، مديرو أكثر من 200 قنصلية وسفارة ألمانية وضيوف أجانب وممثلون عن الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية تحت شعار "تشكيل التعددية - ألمانيا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

كما طالب ماس بتعزيز التعاون الدولي وبأن تكون ألمانيا في ذلك جسرا بين الشرق والغرب.