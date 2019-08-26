«اتحاد الصناعات» يشارك في إعداد مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل

وجه محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بتشكيل لجنة منبثقة من لجنة الضرائب والجمارك؛ وذلك بناء على توجيهات وزير المالية بشأن مشاركة الاتحاد في اللجنة المشكلة لإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضم هذه اللجنة الفرعية ممثلاً عن كل من الغرف الصناعية بالإضافة إلى عدد من الخبراء في الضرائب المشهود لهم بالكفاءة، كما تم التعميم على جميع الغرف الصناعية بموافاة لجنة الضرائب والجمارك بالآراء والتوصيات المقترحة لتضمينها في مشروع القانون وكذلك بشأن التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد البهي بتوافق الرؤى بين الاتحاد ووزارة المالية بشأن ما صرح به الوزير بأن الهدف من إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل والتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة هو تحقيق الاستقرار الضريبي الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.

كان وزير المالية قد أعلن في مؤتمر صحفي أواخر شهر يوليو الماضي عن اتجاه الوزارة إلى إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن تنتهي منه خلال العام المالي الحالي.

ومن ثم أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد تتشكل من 13 عضوا يعملون تحت إشراف الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير لشئون السياسات الضريبية، وأسامة توكل مستشار الوزير لشئون الطعن.