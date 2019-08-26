 ترامب: بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية كشمير بمفردهما.. ويعرض وساطته - بوابة الشروق
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ترامب: بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية كشمير بمفردهما.. ويعرض وساطته

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 4:44 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 4:45 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن بإمكان الهند وباكستان تسوية النزاع الناشب بينهما بشأن إقليم كشمير بمفردهما، وأنه يعرض وساطته في حالة الحاجة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أن الرئيس الأمريكي ناقش قضية كشمير على هامش لقاء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - الذي قام بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير في الخامس من أغسطس الجاري.

وقال ترامب إن بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية إقليم كشمير - المتنازع عليه - بمفردهما.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي -ردا على ما إذا كان يرغب في تدخل ترامب في القضية- إن القضايا بين باكستان والهند "ثنائية".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي سبق أن عرض لعب دور الوساطة بين البلدين بشأن إقليم كشمير - المُتنازع عليه ، والواقع في منطقة "الهيمالايا".

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