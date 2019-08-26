محامية «طفلة العياط»: بدأنا جمع مبلغ الكفالة لعدم قدرة الأسرة على دفعها

قالت دينا المقدم، محامية "طفلة العياط"، والمتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة العياط حاول استدراجها لاغتصابها بمنطقة جبيلة، إنها تعمل حاليا على جمع مبلغ الكفالة المالية المقررة على لإخلاء سبيل الطفلة والمقدرة بـ10 آلاف جنيه، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها بعد قرار قاضي المعارضات.

وأضافت المقدم في تصريحاتها لـ"الشروق" أن هيئة الدفاع عن الطفلة تسعى حاليا لجمع مبلغ الكفالة بعد علمهم بعدم مقدرة والد الطفلة بدفع مبلغ الكفالة، مشيرة إلى أن هناك متبرعين يتواصلون معها للمساعدة في دفع الكفالة لسرعة إخلاء سبيل الطفلة.

ونفت المقدم في تصريحاتها ما تم تداوله من أخبار حول التحقيق، مع أمين شرطة منح الفتاة هاتف محمول للتحدث من خلال أثناء تواجدها أو نقلها للمحكمة، معللة أنه إذا صح هذا الكلام فإن النيابة ستفتح تحقيقًا عاجلاً، ولن تسمح بإنهاء الإجراءات الخاصة بالقرار وستبلغ هيئة الدفاع بذلك وهو ما لم يحدث حتى كتابة تلك السطور، مؤكدة أن هيئة الدفاع تعمل حاليا على إنهاء إجراءات إخلاء السبيل.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أخلت سبيل الطفلة أميرة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص استدرجها لمنطقة جبلية بالعياط، وحاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة العياط".

الجدير بالذكر أن القضية بدأت أحداثها أثناء دخول طفلة لمركز شرطة العياط تحمل سكينا في يدها ملطخة بالدماء وتخبر القوات الأمنية بأنها قتلت سائقا حاول التعدي عليها جنسيا.

وبانتقال القوات الأمنية للمكان عثروا على جثة السائق وبالاستعلام من الفتاة قررت بعد مناقشات عدة أنها حضرت في موعد عاطفي مع صديقها بحديقة الحيوان بالجيزة وأن صديقها اصطحب معه صديق آخر له "المتهمان في الواقعة" وأثناء تواجدهما بالحديقة وبسبب الزحام تاهت الفتاة من صديقها.

وأضافت الطفلة أن هاتفها المحمول رن برقم صديقها وبالإجابة سمعت صوت القتيل يخبرها بعثوره على الهاتف المحمول، وأنه متواجد بمنطقة العياط وطلب حضورها للحصول على الهاتف، مشيرة إلى أنها فور وصولها للمكان المتفق عليه أخبرها السائق بأن صاحب الهاتف حضر وأخذه.

وتابعت الفتاة أن السائق طلب منها توصيلها لمكان توجهها خاصة وأنها ستتجه لطريقه فوافقت وفور استقلالها السيارة اصطحبها السائق لمدق جبلي بمنطقة العياط، وأخرج سلاحا أبيض وهددها به، وطلب منها مجارته في محاولة لاغتصابها جنسيا، منوهة بأنها حاولت مجاراته حتى ترك السكين ونزل من السيارة.

ولفتت الطفلة إلى أنها أمسكت السكين وبادرت بطعن السائق طعنتين؛ إلا أنه طاردها مرة أخرى فنهالت عليه بالطعنات لتسقطه أرضا بحوالي 14 طعنة حتى أزهقت روحه، وسلمت نفسها لمركز الشرطة فأمرت النيابة بحبسها وصديقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات.