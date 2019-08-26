كشف غموض العثور على جثة شاب داخل أرض زراعية بالغربية

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية من كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات بناحية ترعة الشيتي بدائرة القسم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتبين أنها نتيجة لتناول جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة لشاب في العقد الثاني من العمر ملقاة وسط الزراعات.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد أحمد الهرميل، مفتش المنطقة المركزية والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا تم نقل الجثة للمستشفى وبفحصها ظاهريًا تبين وجود آثار جروح وخدوش وبإجراء التحريات على صاحب الجثة تبين أنها لـ"ا.ا.م"، ٣٣ سنة، صاحب مقهى ومقيم شارع حافظ وهبة ومعتاد تناول المواد المخدرة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جامعة طنطا وأخطرت النيابة للتحقيق.