وزيرة البيئة تبحث مع مدير «إيفاد» الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، مع دينا صالح، المدير الوطني لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمصر (إيفاد)، والوفد المرافق لها، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على أهمية العمل على مساعدة المزارعين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك من خلال استحداث تكنولوجيات جديدة لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صندوق المناخ الأخضر في هذا الشأن.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر، حيث بدأ تنفيذ مشروع سيل لمساعدة الفلاحين لزيادة دخلهم وإنتاجيتهم.

وشددت الوزيرة، على ضرورة إنشاء مكون لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي به، وكذلك مشروع ستار الذي يتم تنفيذه بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، لمساعدة الفلاحين على تحسين نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والمساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في مصر.