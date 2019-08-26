رئيس الاتحاد السكندري: واثق من تقديم مباراة كبيرة أمام العربي الكويتي

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أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة العربي الكويتي بدور الـ32 من كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، صعبة للغاية، مشيرًا أن المنافس يتمتع بشعبية كبيرة بالكويت.

ويخوض الاتحاد السكندري مباراته أمام العربي الكويتي، مساء اليوم الإثنين على ستاد صباح السالم بالكويت في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»:"مباراة العربي الكويتي صعبة للغاية، وذلك بسبب أن الفريق يتمتع بشعبية كبيرة بالكويت".

وأضاف:"أثق في قدرة لاعبي الاتحاد على تقديم مباراة كبيرة أمام العربي، وإقبال الجماهير على حضور اللقاء غير طبيعي".

وأشار مصيلحي خلال تصريحاته أن موعد مباراة الإياب بين الفريقين سيكون يوم 27 سبتمبر على ستاد الإسكندرية.