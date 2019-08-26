مقتل 3 من الحشد الشعبي العراقي في هجوم غربي الموصل

أفاد مصدر في الحشد الشعبي بمحافظة نينوى العراقية عصر اليوم الاثنين بمقتل ثلاثة من عناصر الحشد في هجوم شنه مسلحون مجهولون غربي الموصل /400كيلومترا شمال بغداد/.

وقال النقيب سجاد خالد من الحشد الشعبي إن"مسلحين مجهولين يستقلون عجلة هاجموا مجموعة من الحشد الشعبي الشيعي خلال تواجدهم في نقطة تفتيش داخل قلعة قضاء تلعفر/70كيلومترا غرب الموصل / فقتلوا ثلاثة منهم قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية في اواخر عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.