شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، في نسختها الثالثة والأربعين، المنعقدة في مدينة بيارتس الفرنسية، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وذلك بعد تلقيه دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور القمة.

وعلى هامش فاعليات قمة الـ "G7"، ترصد «الشروق» في التقرير التالي، ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القمة السبع الصناعية، بما في ذلك حجم التبادل التجاري والاستثمارات.

فرنسا.. 3 مليارات دولار

شهد التبادل التجاري بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا، بعدما وصل إلى 3 مليارات دولار، منها ما يقرب من مليار دولار صادرات مصرية إلى فرنسا، كما تجاوزت الاستثمارات الفرنسية في مصر 4.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.

أمريكا.. 6 مليارات دولار

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات بين البلدين 24 مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 5.8 مليار دولار، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والمرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول على مستوى قارة أفريقيا.

ألمانيا.. 5 مليارات دولار

أما حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا فيصل إلى 4 مليارات و700 مليون دولار في عام 2018، وتحتل ألمانيا المركز الـ20 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، بعد أن بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير الماضي نحو 619.2 مليون دولار، في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات.

بريطانيا.. 2.4 مليار دولار

تعد بريطانيا أحد أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 30.5 مليار دولار تغطي قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر أكثر من 1350 شركة، كما وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا إلى 2 مليار و491 مليون دولار، في عام 2017.

اليابان.. 2 مليار دولار

أما حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان فقد وصل إلى 1.8 مليار دولار، في عام 2017، فضلا عن وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر، حيث شهدت علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، منذ اتفاقية التعاون الثقافي عام 1957.

كندا.. مليار دولار

كما وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا، إلى حوالي مليار دولار أمريكي، حيث تمثل صادرات الذهب من منجم السكري نسبة 77.5% من إجمالي الصادرات المصرية لكندا، كما تضمنت أهم الصادرات المصرية لكندا الكيماويات والأسمدة، السجاد وأغطية الأرضيات، والمنتجات البترولية، أما الواردات المصرية من كندا فتمثلت في خردة الحديد، خامات الحديد، الفول الصويا والقمح والبقوليات المجففة، الطائرات، الورق والورق المقوى، الأخشاب، ومنتجات الألبان، وفقًا لوزارة الخارجية المصرية.

الاتحاد الأوروبي.. 31 مليار دولار

الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لمصر، حيث يصل حجم التبادل التجاري لمصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا حيث وصل إلى 31 مليار و130 مليون يورو خلال عام 2017، وفقًا لبيان المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء.