علقت السباحة هانيا مورو، بمناسبة فوزها بأربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب، قائلة: «مصر كبيرة أوي عندنا ولما بنرفع علم مصر ده بيبقى أحلى حاجة في الدنيا».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أنها بالتعاون مع مدربها في الولايات المتحدة استطاعت التركيز على إتقان أكثر من سباق وعدم الاقتصار على نوع واحد من السباقات فقط، لافتة إلى قيامها الفترة القادمة بالمشاركة في البطولات التأهيلية للأولمبياد.

وحققت السباحة المصرية الشابة هانيا مورو 4 ميداليات ذهبية، للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة الآن بالمغرب، بعد الفوز بسباقات 1500 متر حرة، و200 متر حرة، و400 متر حرة، و800 متر حرة.

ووصل رصيد منتخب السباحة إلى 41 ميدالية؛ 14 ذهبية، و17 فضية بالإضافة إلى 10 برونزيات، بما يتعدى نصف عدد الميداليات.