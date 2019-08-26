 ترامب يرجح عقد القمة القادمة لمجموعة السبع في ميامي - بوابة الشروق
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ترامب يرجح عقد القمة القادمة لمجموعة السبع في ميامي

بياريتز (فرنسا) - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 1:22 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 1:22 م

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن تستضيف ميامي، بولاية فلوريدا، القمة القادمة لمجموعة السبع، والتي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البنية التحتية متوفرة في ميامي، فضلا عن قربها من مطار كبير.


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