ماكرون: روحاني أبدى انفتاحا تجاه عقد لقاء مع ترامب

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أبدى انفتاحًا تجاه عقده لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأوضح «ماكرون»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي «ترامب»، مساء الاثنين، أن الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والإيراني وارد في حالة تم عقد لقاء بينهما، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي عن إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، مشددًا على ضرورة عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي.

واستضافت مدينة بياريتز الفرنسية، على مدار اليومين الماضيين، قمة مجموعة الدول السبع الخامسة والأربعين، بحضور رؤساء وقادة الدول الصناعية السبع الكبرى، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي.