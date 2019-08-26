ضبط موظفة بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفهم في الإسكندرية

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تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط موظفة؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على تعيينهم في وظائف حكومية.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة باتهام 3 مواطنين لموظفة في أحد المستشفيات، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة منتحلة صفة عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، حيث زعمت قدرتها على تعيينهم في وظائف حكومية بجهات مختلفة، ولم تلتزم بذلك وتهربت من سداد المبالغ المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات قيام المذكورة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المبلغين وآخرين تحت ذات الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.