العدل تفتح باب القيد بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية

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أعلنت وزارة العدل فتح باب القيد والترشح بالجدول الخاص لخبراء المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك على بوابتي وزارة العدل والحكومة الالكترونية بدءا من يوم السبت 24 من الشهر الجاري ولمده خمسة عشر يوما.

وتشمل المجالات خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات ونقل التكنولوجيا والتوقيع الإلكتروني وخبراء هندسة السيارات وخبراء البورصة وسوق رأس المال والرقابة على أعمال شركات التأمين وغيرها من التخصصات المختلفة التي ترتبط بالمنازعات التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، إذ أن المحاكم الاقتصادية تتميز بوجود جداول خاصة للخبراء المقيدين بها منذ انشائها بموجب القرار الوزارى رقم 6928 لسنه 2008.

ويأتي هذا الاجراء نفاذا لقرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وتقدم أوراق الترشح رفق المستندات المعلن عنها بمقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.