محافظ بني سويف يكرم رياضيي نادي متحدي الإعاقة بعد حصولهم على بطولتي الدوري والكأس

كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مجموعة متميزة رياضيًا من نادي متحدي الإعاقة، وضم التكريم فريق متحدي الإعاقة لكرة الطائرة سيدات "جلوس" الحاصل على بطولة الدوري العام، وفريق كرة الهدف (الجرس) للمكفوفين الحاصل على بطولة كأس مصر لكرة الهدف.

وحرص محافظ بني سويف على تسليمهم الكؤوس والميداليات ومكافأة مالية تحفيزًا لهم، مشيدًا بما حققوه لبلدهم بني سويف ولوطنهم مصر.

وضمت قائمة المكرمين أعضاء فريق كرة الهدف للمكفوفين من اللاعبين: أحمد عبدالله السيد، أحمد عيد سيد، محمد سيد عبد الحميد، عاشور عبد الفتاح عاشور،حازم أحمد فتحي، محمد حسن عبد الشافي، أحمد محمد حسين"رئيس البعثة"، محمد نظمي السيد" إداري الفريق"، ومن فريق الكرة الطائرة للسيدات "جلوس" اللاعبات: نبيلة عبد الباري عبد الباري، شريفة رمضان حسن، فاتن سيد عبد الرازق، دنيا ناصر فتحي، ولاء فتحي مصطفى، عبير عبد الخير صديق، شيماء سيد سيد، مها مختارحامد، إحسان سيد أنيس، رجاء حسين سيد، نورا عبد الحليم عبد السميع، عبد المنعم السيد محمد "رئيس البعثة"، رحاب إبراهيم على "مدربة الفريق".

وأشار أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن أبطال مصر من متحدي الإعاقة من أبناء بني سويف حققوا إنجازات مشرفة ، وضم فريق الطائرة جلوس سيدات 6 من اللاعبات ضمن متخب مصر الذي حصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا الذي تأهل عن طريقها إلى بطولة كأس العالم .