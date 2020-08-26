تراجع عدد سكان برلين لأول مرة منذ عام 2003

تراجع عدد سكان العاصمة الألمانية برلين لأول مرة منذ عام 2003.



وأعلن المكتب الإقليمي للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن عدد السكان، الذين يقع محل سكنهم الرئيسي في برلين، بلغ حتى 30 يونيو الماضي 3 ملايين و762 ألفا و456 نسمة، بتراجع قدره 7 آلاف و39 نسمة مقارنة بنهاية عام 2019.



وبحسب البيانات، تراجع عدد السكان الألمان في برلين بواقع 8113 نسمة، في حين ارتفع عدد الأجانب على نحو طفيف نسبيا بواقع 1075 نسمة.



وأرجع مكتب الإحصاء ذلك إلى القيود المتعلقة بجائحة كورونا، وإلى تعديلات في تسجيل تعداد السكان.



وتزايد عدد السكان في العاصمة الألمانية على نحو متواصل في الآونة الأخيرة، وكان عدد الزيادة السنوية يُقدر بنحو 60 ألف نسمة. وتسبب هذا التطور في زيادة الضغط على المنازل والمدارس والحضانات والبنية التحتية للنقل.



وبحسب البيانات، فإن 21% من إجمالي 76ر3 ملايين من سكان برلين لا يحملون الجنسية الألمانية. وينحدر 35% منهم من أصول أجنبية.