كشف عمار حمدي، لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه التي أقُيمت اليوم الأربعاء أمام سموحة، لحساب الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" الحمد لله كدمة بسيطة في عظمة الشظية، وإن شاء الله يومان وأنزل الملعب".

وطالب عمار من الإعلام تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار، بعد أن ترددت خلال الساعات الماضية عن تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وعقب خروجه من المباراة توجه عمار حمدي برفقة هاني درويش رئيس الجهاز الطبي بطلائع الجيش إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة على قدمه والتي تبينت إصابته بكدمة في الشظية واحتياجه إلى راحة لمدة يومين فقط قبل العودة إلى التدريبات من جديد.

وخرج عمار حمدي من القاء بعدما تدخل بقوة عليه لاعب سموحة مما اضطر الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، لإجراء تغير اضطراري في الدقيقة 21 بنزول احمد كابوريا بدلا منه.