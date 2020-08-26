 الصين: طائرة تجسس أمريكية دخلت منطقة حظر جوي خلال تدريبات عسكرية - بوابة الشروق
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الصين: طائرة تجسس أمريكية دخلت منطقة حظر جوي خلال تدريبات عسكرية

طائرة تجسس
طائرة تجسس
د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:11 م
احتجت الصين، اليوم الأربعاء، على التوغل المزعوم لطائرة تجسس أمريكية في منطقة حظر طيران تم فرضها خلال تدريبات عسكرية في شمال البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز يو -2 دخلت منطقة الحظر الجوي لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية "بدون إذن" و"تدخلت بشكل خطير" فى أنشطة جيش التحرير الشعبى.

وقال المتحدث تشاو ليجيان إن "هذا استفزاز صارخ" مضيفا أن الصين قدمت احتجاجا "رسميا" للولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

ولم يحدد تشاو وقت حدوث الواقعة أو مكانها، ومع ذلك، من المقرر أن يجري الجيش الصيني مناورات فوق بحر بوهاي تبدأ الأسبوع الجاري وتستمر حتى 30 سبتمبر.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ لشبكة "سي إن إن" إن طائرة تجسس من طراز يو- 2 حلقت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنها لم تنتهك أي قواعد دولية.

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