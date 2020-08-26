قاض يعترف بشجاعة أحد الناجين من الهجوم على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا

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ولينجتون 26 آب/أغسطس (د ب أ)- استمعت المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية اليوم الأربعاء لأقوال أحد الناجين من الهجوم على مسجدين بالمدينة عام 2019 ، حيث اعترف القاضي ببطولته .

وأقر الاسترالي برينتون تارانت 29 عاما، في مارس الماضي بالذنب في 51 تهمة قتل، و40 تهمة الشروع في القتل وتهمة واحدة تتعلق بالارهاب.

وعلمت المحكمة اليوم الأربعاء أن عبد العزيز وهاب زاده كان في مركز "لينوود" الإسلامي عندما وصل تارانت وبدأ في إطلاق النار على المصلين.

وقال عبد العزيز أمام المحكمة "لقد شاهدت الخوف في عيني تارانت، بينما كان يفر للنجاة بحياته (خوفا مني)".

وأوقف القاضي كاميرون ماندر الناجي عبد العزيز، بينما كان يغادر قاعة المحكمة بعد الإدلاء بأقواله.

وقال ماندر لعبد العزيز "لقد شاهدت مقطع الفيديو، أريد أن اعترف بشجاعتك" وسط تصفيق من ناجين آخرين كانوا يحضرون جلسة المحكمة.

وكان 31 ناجيا وأسرهم قد تحدثوا أمس أمام المحكمة خلال اليوم الثاني من الجلسة التي من المتوقع أن تستمر أربعة أيام.