قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم” ، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ” ، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده ، أو يوم قبله ويوم بعده.

وتابع جمعة: "علما بأن يوم التاسع من المحرم هو يوم الجمعة المقبل، وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت وأن يوم الحادي عشر من المحرم هو يوم الأحد فمن صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت، ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت، ومن صام الأيام الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل".

وأشار إلى أنه في هذه الأيام المباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، مضيفا "فأكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء، نسأل الله العلي العظيم التوفيق والقبول، كما نضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".