إندونيسيا: سنعيد فتح دور السينما لأنها تعزز نظام المناعة

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الأربعاء، إنه سيمكن لدور السينما اسئتناف نشاطها، مشيرة إلى أن الذهاب لدور السينما يجلب الاحساس بالسعادة ويحسن من مناعة الرواد.

وقال ويكو اديساسميتو الخبير في علم الأوبئة والمتحدث باسم قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي "دور السينما تساهم بصورة كبيرة في الترفيه عن المواطنين لأنها تجعلهم سعداء وتعزز من نظامهم المناعي".

وأضاف أن فريق الخبراء بقوة المهام قام بتحليل الدراسات المعنية بإعادة فتح دور السينما، التي أغلقت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسوف تستقبل دور السينما من تتراوح أعمارهم بين 13 و59 عاما، ولا يعانون من مرض السكرى أو أي نوع من الأمراض الرئوية أو القلبية أو من ضعف جهاز المناعة.

كما سيتعين على رواد السينما ارتداء الكمامات طوال الوقت لمشاهدة الأفلام التي تستغرق أكثر من ساعتين. ولن يسمح بتناول الأطعمة و المشروبات في السينما، وسوف يتم شراء التذاكر عبر شبكة الانترنت فقط.

وسوف تضع إدارة كل منطقة خطة لاعادة فتح دور السينما.

يذكر أن إندونيسيا سجلت 2306 حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 160 ألف و 165 حالة، من بينهم 115 ألف و 409 حالة تعافي. كما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس بعد تسجيل 86 حالة لتصبح 6944 حالة.