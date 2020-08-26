حبس 6 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالغربية

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حبس 6 عناصر إجرامية تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتعود أحداث الواقعة عندما تابعت إدارة مكافحة المخدرات إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يديرها تشكيلًا عصابيًا مكون من 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها وكرًا للاتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه بعدة حملات بمحال إقامتهم وتم ضبطهم جميعًا.



وأسفرت عمليات التفتيش لأشخاصهم ومساكنهم وسياراتهم عن ضبط 172 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18،250 كيلو، من بينهم 50 طربة تم ضبطهم داخل مخزن سرى خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، و600 قرص لعقار الترامادول المخدر، وبندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار، وطبنجة مطموسة الأرقام، و900 ألف جنيه، و6 هواتف محمولة.



بمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا.