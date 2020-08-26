الأعلى للدفاع في لبنان يمدد التعبئة العامة في البلاد لنهاية العام

مدد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الأربعاء، التعبئة العامة في البلاد حتى 31 ديسمبر المقبل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن المجلس اتخذ قرارا برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ليل أمس الثلاثاء.

وأعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ، أن "الزلزال الكارثي الذي ضرب بيروت استوجب إجراءات سريعة اتخذت من الاجهزة كافة وفقا للصلاحيات".

وقال: "اليوم هناك ضرورة لتنسيق الجهود كافة من أجل مزيد من الفاعلية والسرعة".

وأضاف: "أجدد الشكر لجميع الدول التي سارعت لدعم لبنان في محنته، وأعيد التشديد على ضرورة أن تتسم عملية توزيع المساعدات من قبل الجهات المختصة، بالشفافية والعدالة وأيضا بالسرعة وعدم التباطؤ".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قال في اجتماع مجلس الدفاع اليوم: "نمر في مرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا"، مشيرا إلى أن "عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي أنه إذا استمر الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء".

ولفت إلى أن "عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت لذلك، أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".