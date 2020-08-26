تونس تتوقع عائدات قياسية لصادرات زيت الزيتون تناهز 730 مليون دولار

قال رئيس الديوان الوطني للزيت في تونس، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صادرات زيت الزيتون التونسي لأول مرة 2 مليار دينار هذا العام (730 مليون دولار أمريكي)، في وقت تسعى فيه تونس لزيادة حصتها من هذه الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.



وأوضح رئيس الديوان شكري بيوض لوكالة الأنباء التونسية أن العائدات المتوقعة من تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم تعد قياسية ولم يقع تسجيلها من قبل، حيث لم تتعد في العام الماضي 2ر1 مليار دينار.



وبحسب بيوض ، سيسمح تسويق حوالي 340 ألف طن من الزيت بتحقيق عائدات مالية تفوق 2 مليار دينار (أكثر من 730 مليون دولار أمريكي) ما سيمكن من المساهمة بـ25ر4 بالمئة في موازنة الدولة.



وأردف أن الصادرات من الزيت بلغت حتى شهر يوليو الماضي 264 ألف طن محققة عائدات بقيمة 7ر1 مليار دينار.



وتعد تونس منتجا ومصدرا رائدا لزيت الزيتون في العالم، وتوجه حوالي 80 بالمئة من صادراتها لهذا المنتج إلى دول الاتحاد الأوربي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لها، فيما توجه 15 بالمئة إلى السوق الأمريكية والكندية.



وقال بيوض إن حصة تونس العادية الموجهة للاتحاد الأوروبي تبلغ سنويا 7ر56 ألف طن معفاة من الجمارك بحسب آخر اتفاق منذ 2005، مضيفا أن الاتحاد سمح بشكل استثنائي بزيادة الحصة بـ30 ألف طن سنويا بين 2015 و2017.



وأوضح بيوض :"طلبت تونس في عدة مناسبات الترفيع في هذه الحصة إلى مستوى 100 ألف طن في انتظار إتمام المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الشامل والمعمق مع الاتحاد. والى حد الآن لم يقع التقدم في المفاوضات".