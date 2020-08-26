وزير الصحة الألماني: تعزيز الرقابة على الحجر الصحي للعائدين من مناطق الخطر

أكد وزير الصحة الألماني يانس شبان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعزيز الرقابة على الحجر الصحي للعائدين مما أسماه مناطق الخطر، وذلك بعد أن أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض الفيروسية عن تسجيل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.



وقال شبان -في تصريحات صحفية- إنه سيتم تعزيز الرقابة على الحجر الصحي، حيث إن هناك بالفعل فحوصات عشوائية تتم فى الوقت الحالي إلا أنه سيتم تعزيز تلك الفحوصات طبقا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي بزيادة الرقمنة حيث يجب أن تساعد فى ذلك بطاقات النزول الرقمية على سبيل المثال عند السفر عن طريق الجو، في تسهيل عمل السلطات الصحية المحلية.



وأضاف أنه بعد نهاية موسم السفر الرئيسي سيكون هناك "نظام حجر صحي متزايد" للأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من مناطق الخطر، مؤكدا أنه واثق من أن هذا سيتم إقراره خلال المحادثات المرتقبة بين رؤساء حكومات الدول والمستشارة أنجيلا ميركل خلال الخريف والشتاء، حيث يجب حماية المستشفيات ودور رعاية المسنين من التكدس وزيادة الطاقة الإشغالية بها جراء فيروس كورونا.