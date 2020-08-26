وزيرة البيئة: دراسة دمج جامعي القمامة في القطاع الرسمي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن خلال العام ونصف الماضية تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدة 20 عاما لـ27 محافظة، مشيرة إلى أن الدولة ضخت مبالغ كبيرة في الموازنة الاستثمارية لإنشاء المحطات الوسيطة والمدافن.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، يتم العمل على دمج جامعي القمامة والنباشين في القطاع الرسمي، بحيث يكون لهم وظيفة وتأمين اجتماعي.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك تشريع ينظم إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت في وضع الأسس لهذا القانون منذ عامين ونصف.

ولفتت إلى أن وزارة البيئة تؤدي دور المخطط والمنظم من خلال إنشاء جهاز إدارة المخلفات، مشيدة بدور جامعي القمامة، وبخاصة خلال أزمة فيروس كورونا.