سكاي نيوز: ‏الميليشيات تختطف عددا من المتظاهرين في العاصمة الليبية

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس اختطفت عددًا من المتظاهرين.

وعلى الرغم من ‏فرض حكومة الوفاق الليبية حظر للتجول بطرابلس تزامنا مع موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة الليبية منذ يوم الأحد الماضى، فإن التظاهرات تجددت ضد حكومة الوفاق في «ميدان الشهداء» بالعاصمة الليبية طرابلس.

وكانت قد وقعت إصابات في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس برصاص المليشيات.

وتشهد طرابلس وعدد من المدن الليبية موجة من التظاهرات منذ يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على الأوضاع، ووجود المرتزقة، والتدخل الأجنبي في البلاد.