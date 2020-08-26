لماذا ارتدت ميلانيا ترامب زيا عسكريا في مؤتمر الحزب الجمهوري؟

لفتت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، أنظار المتابعين لفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العام للحزب الجمهوري؛ إذ ظهرت بزي يشبه في لونه الزي العسكري الأمريكي، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن دلالة ذلك، خاصة من سيدة تعودت من خلال عملها الطويل بالأزياء والموضة أن يكون لكل لون دلالته ومعناه.

وتباينت التفسيرات حول تلك الإطلالة، وذلك من خلال تقرير نشرته صحيفة "التليجراف" البريطانية، والذي أوضح أنها لم تكن متوافقة مع ما قالته في المؤتمر، والذي كان حديثا مليئا بكلمات لطيفة وتصالحية، كذلك بأن الحالة التي تعيشها الولايات المتحدة تحتاج لمن يفكر في تضميد جراح المواطنين بعد أزمة كورونا، وليس قيادة معركة قاسية.

لكن رأي آخر، قال إن الزي يناسب المرحلة التي تعيشها هي وزجها فهي بالفعل معركة متكاملة، لأجل الحصول على ولاية أخرى في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة في ظل تراجعه المستمر في الاستطلاعات الانتخابية لصالح منافسه جو بايدن.

وسبق أن لاقت ميلانيا انتقادات حادة، على أحد اختيارات أزيائها في يونيو 2018، وذلك حينما ظهرت، مرتدية معطف مكتوب عليه "أنا حقا لا أبالي فهل تبالي أنت؟"، وذلك أثناء رحلتها لزيارة مركز احتجاز الأطفال المهاجرين في ولاية تكساس.

وردا على الانتقادات والتكهنات التي أثارتها العبارة على معطف ميلانيا، ردت المتحدثة باسمها بأنه "مجرد معطف، ولم يكن هناك أية رسالة مخفية من خلال اختياره".

كما دافع الرئيس ترامب عن زوجته أيضا، وغرد على تويتر بأن العبارة على معطف زوجته "تشير إلى الأخبار الكاذبة" التي ينشرها الإعلام.

يذكر أن الزي العسكري الأخير، من تصميم ألكسندر ماكوين وتبلغ قيمته نحو 1413 جنيهًا إسترلينيًا، ولم تكن ميلانيا ترامب أول من ارتداه، بل سبقتها العارضة سيندي كروفورد، ورغم مظهرها الرائع إلا أنها أثارت عددا من الأسئلة المحيرة أيضا في وقت يشابه الوقت الحالي من حيث توترات الشارع السياسي الأمريكي.