إسرائيل تقصف نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان

أعلنت إسرائيل، صباح أمس، أنها قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان ردا على إطلاق نار استهدفها ليلا مؤكدة أنه «حدث خطير».

وقال الجيش الإسرائيلى، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إنه «خلال نشاط عملانى فى شمال إسرائيل ليل أمس الأول، تم استهداف جنود من الجيش الإسرائيلى بإطلاق نار. لقد ردينا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «هذا حدث خطير ونحن مستعدون دوما لمحاربة أى تهديد لحدودنا»، بدون الاشارة إلى وقوع اصابات. وأوضح أنه «يحمل الحكومة اللبنانية مسئولية ما يحصل على أراضيها».

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق عن وقوع «حادث أمنى» فى الشمال على الحدود مع لبنان عمد على إثره إلى إطلاق قنابل مضيئة فى سماء المنطقة الحدودية.

وقال فى رسالة إلى الصحفيين إن «حادثا أمنيا يجرى الآن فى منطقة المنارة قرب الخط الأزرق»، مشيرا إلى أنه تم على الإثر «إغلاق عدد من الطرق فى المنطقة».

كما دعا سكان خمس بلدات حدودية إلى «التوقف عن مزاولة أى نشاط خارج» منازلهم والعودة حالا إليها وملازمتها و«الاستعداد لإيجاد ملاذ آمن إذا ما اقتضت الحاجة».

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية إن الجيش الإسرائيلى أطلق «قنابل مضيئة فوق ميس الجبل»، البلدة اللبنانية الحدودية مع إسرائيل وينفذ عملية «تمشيط واسع بالأسلحة الرشاشة» على الحدود.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمس، إن «إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا»، مضيفا أن إسرائيل «سترد بقوة على أى اعتداء كان».

وأضاف نتنياهو فى تغريدة على «تويتر«: أن «حزب الله يعرض الدولة اللبنانية إلى الخطر مرة أخرى بسبب عدوانتيه، وأنصحه بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

ويأتى هذا التصعيد بعدما أعلن حزب الله نهاية الأسبوع الماضى أنه أسقط طائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

ويتولى نحو 10 آلاف و500 عنصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (يونيفيل) مراقبة الحدود اللبنانيةــالإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن بعد الحرب التى جرت بين إسرائيل وحزب الله من اجل الحؤول دون اندلاع نزاع جديد.

وكانت إسرائيل دعت الأسبوع الماضى مع اقتراب تجديد مهمة هذه القوة المرتقب، إلى إصلاحها واتهمتها «بالانحياز و«عدم الكفاءة».