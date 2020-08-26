تنمية مطروح: التوسع في زراعة البانيكم لاستخدامه علفا للحيوانات

قال المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والتابع لمركز بحوث الصحراء، إن فريق العمل بالمركز توصل إلى بعض الممارسات الجيدة لأقلمة نباتات "البانيكم" المعمر، لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون، وقد تم تنفيذ عددًا من الحقول الإرشادية بمطروح، بالإضافة إلى حقول إرشادية بواحة سيوة لدى المزارعين.



وأوضح عيد أن نبات "البانيكم" يساعد في توفير الكثير من الأعلاف بنسبة تصل إلى 70 % من الأعلاف المستخدمة للحيوانات سواء الماشية أو الأبقار.



وأشار المهندس عبد الحميد إسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز التنمية المستدامة بمطروح، إلى أنه تم التوصل إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم، لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلي بحقولهم، والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء، بهدف الاستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف، وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.