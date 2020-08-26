بريطانيا تسجل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، تسجيل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، نقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، لتصل إلى 328 ألفًا و846 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية، أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41 ألفًا و465.

وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.