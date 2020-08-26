العراق: انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش على سيارة تابعة للأمم المتحدة

ذكرت قيادة شرطة محافظة نينوي العراقية، اليوم الأربعاء، أن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي انفجرت على سيارة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في محافظة نينوى، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة.



وأضافت القيادة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "أن العبوة الناسفة انفجرت على جانب الطريق العام (الموصل-أربيل) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل"، مبينة أن الانفجار استهدف إحدى السيارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.



وأوضحت أن العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون أحمر، وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الألغام في بداية عمليات التحرير، لافتة إلى أن سائق السيارة توقف على جانب الطريق العام، بالجزء الترابي يمين الطريق، وترجل من سيارته في هذه المنطقة المحظورة والمؤشرة، مشيرة إلى أن انفجار العبوة أسفر عن إصابة سائق السيارة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن وقوع أضرار في السيارة.