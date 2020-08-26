بلدة في أستراليا تستيقظ على سابع زلزال هذا العام

استيقظ سكان بلدة كالجورلي النائية لتعدين الذهب في أستراليا، على وقع زلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وهو السابع الذي تسجله البلدة هذا العام.

وقالت هيئة "جيوساينس-أستراليا"، إن زلزالا بقوة 1. 3 درجات على مقياس ريختر، ضرب البلدة التي يقطنها 30 ألف شخص الساعة 0315 صباحًا (1915 الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

وكان مركز الزلزال، على عمق 5 كيلومترات فقط تحت السطح، مما جعله عنيفًا بما يكفي لإيقاظ السكان من سباتهم.

وقال هيو جلانفيل، الخبير في "جيوساينس- أستراليا" لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه تم تلقي أكثر من 325 بلاغًا في غضون ساعتين فقط من السكان الذين شعروا بالزلزال، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وهذا هو الزلزال السابع هذا العام الذي يضرب البلدة النائية، الواقعة على بعد 600 كم غرب مدينة بيرث.

واضطر أحد المناجم إلى الإغلاق بعد هزة شديدة في أبريل، وقبل عشر سنوات، تعرضت المدينة لزلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر.