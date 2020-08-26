ادعاء محكمة جرائم الحرب الأممية يطالب بتأييد حكم السجن مدى الحياة بحق جنرال صرب البوسنة

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دعا ممثلو الادعاء في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى تأييد حكم السجن مدى الحياة بحق جنرال صرب البوسنة راتكو ملاديتش الصادر في عام 2017.

وقالت المدعية باربرا جوي للمحكمة التي تنظر في استئناف ملاديتش في لاهاي "السجن المؤبد هو العقوبة المناسبة الوحيدة له".

وصدر حكم بحق ملاديتش (77 عاما)، بالسجن مدى الحياة في 2017 بتهمة الإبادة الجماعية في سربرينيتسا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تقدم باستئناف ضد هذا الحكم.

ليس من المتوقع صدور حكم نهائي قبل نهاية العام.

ورفض ملاديتش، المعروف أيضا باسم "جزار البلقان"، بشدة جميع الاتهامات وانتقد محكمة الأمم المتحدة باعتبارها ناطقة بلسان الغرب.

وقال للمحكمة "أنا لست قديسا، أنا مجرد رجل بسيط.. القدر مكنني من الدفاع عن بلدي الذي دمرته القوى الغربية".