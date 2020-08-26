محافظ الوادى الجديد يوافق على تعويضات المتضررين من حريق الراشدة

وافق محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، على أعمال لجان تعويض المتضررين من حريق قرية الراشدة، والذي نشب في 5 أكتوبر 2018 وادى في زراعات النخيل على مساحة نحو 150 فدان نتيجة حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع.

وأكد الزملوط - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أنه بالنسبة للأراضي داخل الكتلة السكنية تم استقطاع جزء من أراضي الأهالي لتوسعة الشوارع داخل الكتلة السكنية أثناء الحريق، واسبتدالها بأخرى داخل الكتلة السكنية، مشيرًا أنه بالنسبة للزراعات خارج الكتلة السكنية تمت الموافقة علي حفر عين سطحية على مساحة 20 فدان لتعويض المتضررين من الحريق.

وأضاف أنه بالنسبة للحظائر الموجودة داخل الكتلة السكنية مازالت باقية مع مالكيها ولكن تم اخلائها وعمل مجمع للحظائر خارج الكتلة السكنية.