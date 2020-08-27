في تجديدها الأخير لحديقة الورود في البيت الأبيض، زُعم أن قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب أزالت الورود التاريخية وأشجار الكرز، التي تعود لعقود سابقة وغرستها السيدات الأول لأمريكا في زمن الرؤساء السابقين، ما دفع البعض لاعتبارها إهانة كبيرة في حق الرؤساء والسيدات السابقين.

وتم تداول تقارير على الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب أزالت النباتات التاريخية من حديقة الورود بالبيت الأبيض، في تجديدها الأخير، والذي جاء قبل خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الإسبوع الماضي.

وادعى بعض المستخدمين أن ملانيا أزالت أشجار الكرز التي زرعتها السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدي أوناسيس، زوجة جون كينيدي، رئيس الولايات المتحدة، والسيدة الأولى للولايات المتحدة في أثناء فترة رئاسته من 1961 وحتى اغتياله عام 1963، وذكر منشور آخر أنها "إهانة أخرى لجورج واشنطن، مؤسس الولايات المتحدة".

وجاء في منشور على فيسبوك: "جددت ميلانيا حديقة الورود بالبيت الأبيض، وأزالت أشجار الكرز والورود التي غرستها كل سيدة أولى منذ عام 1913".

ولكن وفقًا لصحيفة "يو إس إي توداي" الأمريكية، فإن حديقة الورود بالبيت الأبيض، التي تم تجديدها في 22 أغسطس الماضي، لم يتم إزالة أشجار الكرز أو الورود التاريخية منها، بل إن الأشجار التي تم نقلها من الحديقة كانت أشجار الكرابابل التي كانت تغطى على الأزهار.

وأضافت الصحيفة أن القصد من التجديد الأخير الذي قامت به ميلانيا ترامب هو إعادة الحديقة إلى بصمتها الأصلية التي كانت عليها في عام 1962، قبل آخر تجديد لها في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الذي أشرف على آخر تجديد رئيسي للحديقة وأكمله المصمم بوني ميلون في هذا العام، وفقًا لبيان البيت الأبيض الذي نشر في نهاية يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن جمعية البيت الأبيض التاريخية، أن الأشجار المزهرة التي كانت تظهر في صور حديقة الورود قبل التجديد في الواقع هي أشجار الكرابابل، وليست أشجار الكرز التاريخية، كما أنها لم "تقطع" وإن أزيلت ليتم نقلها في مكان أخر بالحديقة.

وأوضحت الجمعية أنه لم تتم إزالة أشجار الكرابابل بشكل دائم من البيت الأبيض، وإنما ستتم إعادة زراعة الأشجار العشر في مكان آخر في الحديقة بعد الاعتناء.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فقد تم مناقشة إزالة بعض أو كل أشجار الكرابابل لأول مرة في الثمانينيات من قبل المصمم ميلون والسيدة الأولى نانسي ريجان زوجة الرئيس الأسبق رونالد ريجان، الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لأن الأشجار "نمت بشكل كبير جدًا، مما أدى إلى تظليلها وتغطيتها على جمال النباتات الموجودة أسفلها"، وذلك وفقًا لتقرير المناظر الطبيعية لحديقة الورود في البيت الأبيض.

وبالرغم من أن السيدة الأولى إلين ويلسون، زوجة رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرين وودرو ويلسون، قد زرعت حديقة الورود لأول مرة في عام 1913، ولكن ليس ضروريا أن تكون نباتات حديقتها، أو نباتات السيدات الأوائل للولايات المتحدة، لا تزال على قيد الحياة قبل هذا التجديد.

وقالت مارتا ماكدويل، مؤرخة المناظر الطبيعية الأمريكية أن الورود كان حي، لا تظل على قيد الحياة أو لا تدوم إلى الأبد، ولذا يجب استبدالها أحيانًا، وأن الورود الموجودة في الصور القديمة للحديقة اختفى معظمها منذ فترة طويلة قبل الفترة التي انتقل فيها ترامب.

في تصريحاتها عند إعادة افتتاح الحديقة، يوم السبت الماضي، قالت ميلانيا ترامب إن التغييرات التي طرأت على حديقة الورود كانت نتيجة لعملية مدروسة وتعاونية تمت صياغتها بعناية بمساعدة العلماء والخبراء في الهندسة المعمارية والبستنة والتصميم والحفاظ التاريخي.