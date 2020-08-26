الناتو: تركيا تعرقل تعاون الحلف مع الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أثناء وجوده في برلين لحضور اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، إن تركيا تواصل عرقلة جهود الناتو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة ويهدف لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وذكر أن التحالف الدفاعي ما زال يبحث عن سبل للتنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي، التي تقول تركيا إنها متحيزة ضد حكومة رئيس الوزراء الليبي فائز السراج التي تدعمها الأمم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن العملية منحازة لصالح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وهناك كثيرون في الاتحاد الأوروبي مقتنعون بأن تركيا ترفض التعاون فقط لأن الحكومة في أنقرة نفسها تقف وراء شحنات الأسلحة للقوات التابعة للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيعرب مرة أخرى عن رغبته في التعاون مع مبادرة الناتو في اجتماع برلين، على سبيل المثال من خلال تبادل المعلومات بين الوحدات.

وتم إبلاغ الأمم المتحدة بانتهاكات متعددة للحظر، حيث حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مؤخرا من فرض عقوبات إذا استمرت القوى الأجنبية في انتهاك الحظر.