استطلاع: شعبية بوتين تصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضى

قفزت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين ست نقاط مئوية هذا الشهر لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير مع استمرار روسيا في التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جديدة من مركز ليفادا المستقل لاستطلاعات الرأي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دينيس فولكوف المحلل في مركز ليفادا قوله "هناك ارتياح عام لأن حالة عدم اليقين قد انتهت وتم سداد المدفوعات"، في إشارة إلى الإعانات الحكومية الرامية إلى تخفيف تأثير الوباء، أضاف فولكوف "لكن من الصعب القول ما إذا كانت شعبيته ستستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة- سيعتمد الكثير على الاقتصاد."

وتراجعت معدلات شعبية بوتين إلى أدنى مستوياتها في سنوات في فصل الربيع، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق البلاد وحدوث ركود عميق، إلا أن الوضع تحسن خلال الصيف، مع استقرار حالات الإصابة والوفيات الجديدة عند مستويات منخفضة نسبيا حتى مع إعادة فتح البلاد. وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، أعلن بوتين عن لقاح جديد سيبدأ توزيعه في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووجد الاستطلاع الأخير الذي أجراه مركز ليفادا، والذي أجري في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس على 1601 شخص، أن 66 بالمئة راضون على أداء بوتين كرئيس، ارتفاعا من 59 بالمئة في أبريل ومايو. وفي فبراير، قبل انتشار الوباء، قال 69 بالمئة من الروس إنهم يوافقون على أدائه.