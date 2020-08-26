محافظ الإسكندرية ووزيرة التضامن الاجتماعى يفتتحان معرض «ديارنا» بأرض كوته

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "ديارنا.. من بيتنا... لبيتك" والمقام على أرض كوتة، ويشارك به 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بعدد 40 عارضاً. في إطار تشجيع الصناعة المصرية. وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ طارق جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال الافتتاح؛ أعلن المحافظ عن استمرار إقامة المعرض حتي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك بالمجان لجميع العارضين به. ودعا المحافظ أهالي الإسكندرية بزيارة المعرض مشيدا بجودة المنتجات به والتي تتميز بسعرها المناسب بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة، لافتا إلي ضرورة التسويق الجيد لتلك المعروضات.

من الجدير بالذكر أن المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري. فضلا عن التعقيم اليومي للمعرض، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.