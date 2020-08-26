الشرطة تصادر صغير إنسان غاب من إندونيسي فى كاليمنتان

حررت الشرطة في إقليم ويست كاليمنتان بجاكرتا صغير إنسان الغاب الذي كان يحتفظ به أحد السكان كحيوان أليف.



وقالت الشرطة إن السلطات أنقذت أنثى إنسان الغاب ذات الخمسة أعوام، بعدما تلقت بلاغات من السكان بأن أحد الجيران يحتفظ بها كحيوان في مسكنه.



وأضافت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء: "لقد تلقينا تقارير عن أن ساكنا بقرية تانجونج في مقاطعة ميمباواه هيلير يحتفظ بأحد حيوانات إنسان الغاب كحيوان أليف. وتوجهنا لمنزله وتحدثنا معه. ووافق على تسليم الحيوان لنا"، حسبما ذكر موقع صحيفة جاكرتا بوست.



وأضافت الشرطة أن الحيوان يوجد حاليا في مكتب شرطة ميمباوا، وسوف تسلمه السلطات إلى وكالة" ويست كاليمنتان ناتشرال ريسورسز كونسرفيشن".