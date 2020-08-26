 مصرع شخصين وإصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص شرقي الإسكندرية - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص شرقي الإسكندرية

حادث ميكروباص - ارشيفية
حادث ميكروباص - ارشيفية
عصام عامر
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 7:08 م
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" محملة بالركاب، أثناء سيرها على الطريق الساحلي الدولي، شرقي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بوقوع حادث انقلاب "ميكروباص" بالقرب من قصر السنوسي، تجاه منطقة أبو قير، وخلف ضحايا ومصابين.

ووفقًا لمصدر أمني، انتقلت شرطة المرور، رفقة مأمورية أمنية، و8 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وبفحصه تبين انقلاب الـ"ميكروباص" بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، فتم نقل المصابين لمستشفى شرق المدينة، والجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.

وتم تسيير حركة المرور أمام السيارات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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