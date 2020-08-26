مختار مختار يتراجع عن استقالته من تدريب الإنتاج الحربي

قال خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، إن مختار مختار المدير الفني للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق.

وأضاف مهدي خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر" "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ومجرد نرفزة ولا نتعامل بالقطعة، متمسكين باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي".

وأضاف: "لا نريد اختلاق الاعذار، ولكن بعد إصابات كورونا تأثرنا كثيرا وحدث خلخل في معسكر الفريق، ولم نخض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد".

وتابع "لعبنا أمام الأهلي وتعادلنا وبذلنا مجهود كبير، ولكن تأثرنا بعد ذلك، حيث واجهنا المقاولون وإنبي وبيراميدز وهي مباريات كانت قوية مع فرق تحتل مراكز متقدمة في جدول الدوري".

وواصل "لدينا 24 نقطة ولدينا مباراة إف سي مصر، لو فزنا سنصل إلى 27 نقطة ونصل للمركز السابع".

وعن تولي مجدي عبدالعاطي تدريب الفريق، علق "مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي".

وحول تفاوض الأهلي مع عامر عامر حارس المرمى "لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي، وأي شئ سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب به، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب".

