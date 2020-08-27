 عضو محلية النواب: لم نتخذ القرار بشأن مواعيد غلق المحال التجارية - بوابة الشروق
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عضو محلية النواب: لم نتخذ القرار بشأن مواعيد غلق المحال التجارية

محمد الفيومي
محمد الفيومي
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 11:52 م

قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم يتم مناقشة أو اتخاذ قرار بشأن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية حتى الآن، مشيرًا إلى أن رخص المحال التجارية تحدد مواعيد الغلق حسب نوع النشاط والمكان والمحافظة.

وأضاف الفيومي، خلال حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن مسألة تحديد مواعيد غلق المحال التجارية ستختلف من منطقة إلى أخرى، متابعًا أن عدة جهات قدمت مقترحات بشأن هذا الملف، منها الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الداخلية.

وأوضح أن مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية يتفق مع قدمته وزارة الداخلية، مضيفًا أن الملف والمقترحات ستطرح للدراسة والنقاش بالجلسة المقبلة لمجلس النواب.

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