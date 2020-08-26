 نسب متابعة المؤتمر الجمهوري الانتخابي تقل عن نظيرتها لدى الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أغسطس 2020 5:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نسب متابعة المؤتمر الجمهوري الانتخابي تقل عن نظيرتها لدى الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 4:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 4:50 ص

قلت نسبة المشاهدة التلفزيونية في ليلة افتتاح المؤتمر الوطني الجمهوري عن نسب مشاهدة الليلة الأولى للمؤتمر الديمقراط.

وحقق المؤتمر الوطني الجمهوري 84ر15 مليون مشاهدة عبر ست قنوات رئيسية، بما يقل عن 69ر18 مليون مشاهدة للمؤتمر الوطني الديمقراطي في ليلته الأولى، وفقا لبيانات شركة نيلسن التي أوردتها العديد من الممواقع الإخبارية الأمريكية.

وانخفضت حصيلة الجمهوريين بنسبة 30 بالمئة في تقييمات مشاهدات التلفزيون عنها في مؤتمر عام 2016، ومع ذلك، فإن الأرقام لا تتضمن نسبة المشاهدة المتزايدة عير منصات البث عبر الإنترنت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك