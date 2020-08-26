نسب متابعة المؤتمر الجمهوري الانتخابي تقل عن نظيرتها لدى الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة

قلت نسبة المشاهدة التلفزيونية في ليلة افتتاح المؤتمر الوطني الجمهوري عن نسب مشاهدة الليلة الأولى للمؤتمر الديمقراط.

وحقق المؤتمر الوطني الجمهوري 84ر15 مليون مشاهدة عبر ست قنوات رئيسية، بما يقل عن 69ر18 مليون مشاهدة للمؤتمر الوطني الديمقراطي في ليلته الأولى، وفقا لبيانات شركة نيلسن التي أوردتها العديد من الممواقع الإخبارية الأمريكية.

وانخفضت حصيلة الجمهوريين بنسبة 30 بالمئة في تقييمات مشاهدات التلفزيون عنها في مؤتمر عام 2016، ومع ذلك، فإن الأرقام لا تتضمن نسبة المشاهدة المتزايدة عير منصات البث عبر الإنترنت.