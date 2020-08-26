 ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 7:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 7:21 ص

كانت الولاية قد سجلت يوم الثلاثاء ثماني وفيات و148 إصابة.


 سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، يوم الأربعاء 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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