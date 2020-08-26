تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشكل متصاعد، منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وتعتبر دولة جزر القمر هي آخر دولة عربية انضمت لقائمة الإصابات مطلع شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن أول إصابة بـ«كوفيد-19».

وبنهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة ما بين يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس، سجلت الدول العربية أكثر من 75 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتصدر العراق القائمة بأكثر من 28 ألف إصابة، كما يوضح الشكل التالي:

وجاء العراق في المرتبة الأولى لإصابات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 28 ألفًا و520 إصابة، يليه المغرب بواقع 9703 إصابات، ثم السعودية بواقع 9454، ثم الكويت بواقع 4281، وفي المركز الخامس فلسطين التي سجلت 3414 إصابة، كما يوضح الرسم البياني التالي:

وبالنسبة للوفيات سجلت الدول العربية خلال نفس الفترة أكثر من 1400 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، تصدر فيها العراق القائمة بواقع 567 حالة، فيما لم تسجل أربع دول هي: جزر القمر وجيبوتي والصومال والأردن أية وفيات، كما يُظهر الشكل التالي:

واحتل العراق المرتبة الأولى بالنسبة لوفيات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 567 حالة، يليه السعودية بـ245 وفاة، ثم المغرب الذي سجل 191 وفاة، ثم مصر 105 وفيات، وفي المرتبة الخامسة الجزائر التي سجلت 70 وفاة، كما يوضح الشكل التالي:

يُذكر أن جميع البيانات والأرقام تم الحصول عليها من الصفحات الرسمية لوزارات الصحة بالدول العربية ووكالات الأنباء العربية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر».

بعض الدول لم تصدر التقرير الوبائي اليومي الخاص بـ«كوفيد-19» خلال بعض الأيام كالصومال وجيبوتي وسوريا والسودان، وتم تسجيل صفر إصابات ووفيات بالأيام غير المسجلة؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بها.