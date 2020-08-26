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بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه الثالث في الموسم الجديد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 11:22 ص

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن قميصه الثالث للموسم الجديد من الكالتشيو 2020/2021.

وظهر نجوم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وديبالا بالقميص الجديد، الذي حمل تصميمًا فريدًا بألوان جذابة للغاية غلب عليه اللون البرتقالي والأسود.

وبدأ يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد من الكالتشيو بعدما نجح في التتويج بالدوري، ولكن الإخفاق والخروج من دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا عجل بالإطاحة بالمدير الفني ماوريسيو ساري، ليحل خلفًا له آندريه بيرلو نجم فريق السيدة العجوز.

ويواجه بيرلو في الوقت الحالي العديد من التحديات في الحفاظ على نجوم الفريق إلي جانب ضخ المزيد من الدماء الجديدة حتى يعود يوفنتوس لمساره الصحيح على الصعيد الأوروبي، وإعادة الحماس ليوفنتوس مرة أخرى.

 


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