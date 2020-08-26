نائب وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ممثلي المجتمع المدني الروسي في موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجان، الذي يزور موسكو حاليا، التقى ممثلي المجتمع المدني في روسيا.

وكتبت السفارة الأمريكية اليوم الأربعاء على صفحتها في تويتر: "لقد التقى نائب وزير الخارجية بيجان اليوم مع ممثلي المجتمع المدني في روسيا، حيث أعرب عن دعم الولايات المتحدة الثابت لحقوق الإنسان وحرية الأديان والأصوات المستقلة في روسيا والعالم".

وأوضحت السفارة أن نائب الوزير قيم عاليا خلال الاجتماع أنشطة ممثلي المجتمع المدني الروسي، داعيا إلى مواصلة العمل الهام لتعزيز احترام حقوق الإنسان في روسيا.

وكان بيجان أجرى مباحثات أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائبيه سيرجي ريابكوف وايجور مورجولوف حول قضايات التسلح والأمن الاستراتيجي والوضع في بيلاروسيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.