ضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحبى سيارة نقل ومخبز بحوزتهما 5 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في السلام ودار السلام.

كما نجحت حملة تموينية في ضبط سائق أثناء استقلاله سيارة نقل بالسلام أول محمل عليها 4.750 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد تجميعه والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى دار السلام ألقت أجهزة الأمن القبض على مسئول عن مخبز سياحى، لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.